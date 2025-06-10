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Dünya

500'den fazla silah deposuna el koydular!

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyindeki 500'den fazla deponun silahtan arındırıldığını duyurdu.

AA10 Haziran 2025 Salı 14:48 - Güncelleme:
500'den fazla silah deposuna el koydular!
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Başbakan Selam, "Lübnan'ın yeniden inşası: yatırım ve iş fırsatları için bir çerçeve" temasıyla başkent Beyrut'ta düzenlenen konferansta konuşma yaptı.

İsrail'in ülkelerine yönelik saldırılarının altyapıyı tahrip ettiğini ve Lübnan halkının hayatını olumsuz etkilediğini kaydeden Selam, halkın, şirketlerin ve kurumların çöküşe rağmen kararlılık ve azimle direndiğini belirtti.

Selam, Lübnan'ı yeniden inşa etme zamanının geldiğini, bu bağlamda hükümetin vizyonunun temellerinin Lübnan topraklarının tamamında egemenliğin yeniden tesis edilmesine, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına dayandığını ifade etti.

Uluslararası Beyrut Refik Hariri Havalimanı başta olmak Lübnan'a tüm giriş ve çıkışların yeniden kontrol altına alınması konusundaki çalışmalara dikkati çeken Selam, kuzeydeki Kılayat Havalimanı'nın açılması konusunda da çalışacaklarını ifade etti.

Başbakan Selam, "Güneyde 500'den fazla silah deposunu silahtan arındırdık, Beyrut Havalimanındaki güvenliği artırdık." dedi.

Selam ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve beş noktadan geri çekilmesi için diplomatik kanallardan çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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