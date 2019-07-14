ABD Hava Kuvvetleri'nin Navada Çölü'nde bulunan özel bölgesi ''51. Bölge (Area 51)'' ilginç bir etkinlikle ülke gündeminde.

Twitter'dan örgütlenerek 51. Bölge'ye baskın yapmaya hazırlanan 750 bin meraklı, gizemli bölgede dünya dışı varlıklara veya onlara ait izlere rastlayabileceğine inanıyor.

Birçok çevre Twitter'da #Area51memes başlığı altında toplanarak baskın yapmakla ilgili paylaşımlarda bulunanların şaka yaptığına inansa da, Pentagon durumu ciddiye alarak baskın yapacağını iddia edenleri uyardı.

''AMERİKA'YI KORUMAYA HAZIRIZ''

Navada Çölü'ne yönelik 750 bin kişilik bir akını ciddi bir tehdit olarak değerlendiren Pentagon konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Laura Mcandrews açıklamasında, ''Birileri ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bölgeye girmeleri için insanları cesaretlendirmek istiyor. Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazır.'' ifadelerini kullandı.

51. BÖLGE

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait olan 51. Bölge, Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde, Groom Gölü yakınında olup Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası'yla çevrelenmiştir.

Bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılan alandır. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır.

Ancak bölge hakkında 'dünya dışı varlıkların olduğu' iddiaları yıllarca gizemini korudu. Öyle ki, bölgeyle ilgili uzaylı söylentileri, filmlere ve kitaplara konu oldu.