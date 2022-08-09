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Dünya

51 yıl önce çalınmıştı... ABD'nin New York eyaletinde bulundu

Hindistan'ın doğusundaki Tamil Nadu eyaletindeki bir tapınaktan 1971'de çalınan tarihi heykel New York'ta ortaya çıktı.

AA9 Ağustos 2022 Salı 18:30 - Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, 12. yüzyıla ait Hint tanrıçası Parvati heykeli, New York'taki Bonhams Müzayede Evi'nde bulundu.

Heykel, 1971'de Tamil Nadu eyaletindeki Nadanapureshwarar Sivan tapınağından kaybolan diğer beş heykel arasındaydı.

Hindistan polisi, oturur pozisyondaki taç takan tanrıçayı yansıtan 52 santimetre yüksekliğindeki heykelin, 212 bin 575 dolar değerinde olduğunu bildirdi.

İngiltere, 2020'de söz konusu tapınaktan yaklaşık 40 yıl önce çalınan üç bronz heykeli Hindistan'a geri göndermişti.

Geçen yıllarda Hindistan'a getirilen önemli tarihi eserler arasında, Şiva tanrısının dans ederken yansıtıldığı bronz Nataraja heykeli de yer almıştı.

Hindistan, tapınaktan çalınan diğer eserleri ve heykelleri geri getirmek için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor.

Başbakan Narendra Modi şubatta, 2014'ten bu yana kayıp olan "iki yüzden fazla değerli heykelin" Hindistan'a başarılı bir şekilde geri getirildiğini söylemişti.

Merkezi Londra'da bulunan Bonhams Müzayede Evi'nde, dünyanın en eski sanat eserleri müzayedeye çıkarılıyor.

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