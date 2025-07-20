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Dünya

51. yılında dünyaya net mesaj: Türkiye ile bayraklarımız sonsuza kadar beraber dalgalanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden geçen 51 yılda, KKTC'nin devlet olma, kurumsallaşma, topraklarına sahip çıkma, altyapı, eğitim ve sağlık alanlarında oldukça önemli mesafeler kat ettiğine dikkat çekerek, 'Bu adada KKTC ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrakları sonsuza kadar beraber dalgalanacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 11:44 - Güncelleme:
51. yılında dünyaya net mesaj: Türkiye ile bayraklarımız sonsuza kadar beraber dalgalanacak
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden geçen 51 yılda, KKTC'nin devlet olma, kurumsallaşma, topraklarına sahip çıkma, altyapı, eğitim ve sağlık alanlarında oldukça önemli mesafeler kat ettiğine dikkat çekerek, "Bu adada KKTC ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrakları sonsuza kadar beraber dalgalanacaktır." diye konuştu.

Öztürkler, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un destekleri ile KKTC'nin uluslararası arenada hem statüsünün yükseldiği hem de özellikle Türk devletleri ile ilişkilerinin geliştiğini vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyledi. Öztürkler, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'da kökleşmemizi sağladı. Harekat Kıbrıslı Türkler için bağımsızlık, özgürlük ve bayrağına sahip çıkmak demektir. En önemli bayramlarımızdan bir tanesidir. Bugün ana vatanımız ile birlikte özgürlük destanı yazdığımız önemli bir günün 51. yıl dönümüdür."

Öztürkler, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan hakları ve Kıbrıslı Türklerin sistemli şekilde yok edilmelerini önlemek amacıyla 20 Temmuz 1974'te Ada'ya Mehmetçiği çıkardığının altını çizerek, "O dönemin zor koşullarında bu kararı alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve diğer karar verici mekanizmalardaki Türk yetkilileri rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Harekatta Mehmetçik ile mücahidin omuz omuza Kıbrıs'a barış getirdiğine dikkati çeken Öztürkler, Kıbrıslı Türklerin her zaman Türklüklerine, ana vatanlarına ve topraklarına büyük bir sadakat ile bağlı olduklarını söyledi.

  • KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler
  • KKTC
  • Ziya Öztürkler

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