Milliyet 6 Şubat 2022 Pazar 13:08 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 13:08

ABD Hava Kuvvetleri tarafından gizli teknolojilerin geliştirilmesi için kullanıldığı iddia edilen ve "51. Bölge" olarak bilinen Nevada'nın güneyinde Groom Gölü'nde bulunan askeri tesis, son günlerde servis edilen bir uydu fotoğrafı ile gündeme geldi. Uydular tarafından çekilen fotoğraflarda tesiste bulunan bir hangarda türü tespit edilemeyen delta kanatlı bir hava aracı görüntülendi. 51. Bölge olarak bilinen askeri tesis, kamuya açık uydu sistemleri ile en çok incelenen yerlerinde başında geliyor. Uzun yıllardır adı uzaylılar ve gizli silahlar ile anılan askeri tesis, yüksek seviye gizliliğe sahip olması sebebiyle daha uzun yıllar birçok komplo teorisinde başrolü oynamaya aday.

Planet Labs isimli şirkete ait uyduların ilk olarak 26 Ocak'ta çektiği fotoğraflarda 51. Bölge'de bulunan hangarlarda bu zamana kadar hiç görülmemiş bir hava aracı tespit edildi. Geçici bir hangar içinde görüntülenen uçağın yaklaşık 20 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde olduğunu tahmin ediliyor. Uzmanlar henüz adı bilinmeyen ve delta kanat yapısına sahip olan hava aracının bu özellikleri ile Rusya tarafından üretilen ve kullanılan SU-27 Flanker isimli uçakla yapısal benzerlik gösterdiğini belirtiyor.

6'NCI NESİL UÇAK OLABİLİR

Tüm dünyada ordular yavaş yavaş 5'inci nesil savaş uçaklarını kullanıma almaya başlıyor. ABD başta olmak üzere birçok ülke 5'inci nesil ihtiyacını F-35 ile giderirken, Rusya bu açığı SU-57 uçakları ile kapatmaya çalışıyor. Çin ise bu konuda J-20 uçaklarını devreye sokarken, Türkiye'de de yeni nesil savaş uçağına olan ihtiyacın Milli Muharip Uçak projesi ile giderilmesi hedefleniyor. 5'inci nesil uçaklara geçiş henüz tam anlamıyla sağlanamamış olsa da, ABD başta olmak üzere birçok ülke 6'ncı nesil savaş uçağı üretmek üzere çoktan çalışmalara başlamış durumda. ABD'nin yaklaşık 5 ila 6 yıldır Next Generation Air Dominance (Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı) isimli NGAD projesi ile 6'ncı nesil savaş uçağı geliştirdiği biliniyor. Geçtiğimiz yıl ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri 6'ncı nesil savaş uçağının uçuş testlerinin başladığını ve ilk uçuşta bu uçakların iki rekoru kırdığını açıklamıştı. O günden beri uçakla alakalı bir resim veya farklı bir bilgi paylaşılmamıştı.

6'ncı nesil savaş uçağının 2030'lu yıllarda hizmete alınması planlanıyor. Uzmanlar uyduların çektiği fotoğrafların kesin bir delil olmadığını, fotoğraflara yakalanan görüntünün yanıltma amacıyla konulmuş olma ihtimalinin olduğunun da altını çizdi. Fotoğraftaki görüntünün gerçek olabileceğini söyleyen uzmanlar da uçağın ABD ordusu için geliştirilen 6'ncı nesil savaş uçağına ait olabileceğini düşünüyor.

'HİPERSONİK' İDDİASI

Gizemli uçağın tasarımları üzerinden yürütülen bazı tahminler de var. Uçağın kanat yapısı ve yuvarlanmış kanat uçları üzerinden yola çıkan uzmanlar, uçağın hipersonik özelliğe sahip olabileceğini söylüyor. Çin, Rusya ve ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bir süredir hipersonik silahlarla ilgili çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. Hali hazırda F-22 ve F-35 gibi 5'inci nesil savaş uçaklarının da üreticisi olan ABD merkezli Lockheed Martin şirketinin 2016 yılından bu yana hipersonik savaş uçağı geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptığı da şirketin o dönemki yöneticisi tarafından açıklanmıştı.

GİZEMLERİ BİTMİYOR

ABD Enerji Bakanlığı silah programları için bir test amacıyla 1957 yılında kurulan tesis, o günden bugüne onlarca silah testine ev sahipliği yaptı. 900 kilometrekarelik bir alana yayılan askeri tesis sıkı bir koruma altında bulunuyor. Yetkisi olmayan kimsenin yaklaşmaya dahi izni olmadığı bu test sahası özel ekipler tarafından korunuyor. Dışarıdan standart bir hava üssü gibi görünen askeri tesisin yer altında daha büyük yerleşkelere sahip olduğu da iddialar arasında. 51. Bölge'de daha önce test edildiği bilinen en ünlü silah sistemlerinden birisi de askeri havacılık tarihinde bir dönüm noktası olarak gösterilen F-117 Nighthawk savaş uçakları. 1982 - 1989 yılları arasında, F-117 savaş uçağı programı kamuoyuna açıklanmadan önce bu merkezde testlere tabi tutuldu. F-117, dünyanın ilk hayalet uçağı olarak biliniyor. Uçak, sahip olduğu teknoloji sayesinde radarda olduğundan daha küçük şekilde görülüyor. Gizemli askeri tesiste son teknoloji uçaklarla birlikte çok sayıda nükleer silah testi yapıldığı da biliniyor. ABD Enerji Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda 51. Bölge çevresinde oluşan radyoaktif kirliliği temizlemek için çalışmalar yaptığını açıklamıştı.

'UZAYLILAR İNCELENİYOR' DEMİŞTİ

51. Bölge ile ilgili en büyük komplo teorilerinin başında uzaylılarla ilgili olanlar geliyor. 1947 yılında yaşandığı iddia edilen ve Roswell kazası olarak bilinen olayın ardından ABD'nin bu tesiste uzaylı teknolojileri üzerine çeşitli çalışmalar yaptığı söyleniyor. 2014 yılında hayatını kaybetmeden önce 51. Bölge içinde yapılan bilimsel çalışmalarda görev alan Boyd Bushman, dünya dışı varlıkların gerçek olduğunu ve 51. Bölge'de uzaylılar ile iletişime geçildiğini iddia etti. 51. Bölge'de yapılan çalışmalarda iki türlü uzaylı türünün incelendiğini söyleyen Boyd Bushman, bu iki grubun dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayrı ayrı incelendiğini belirtti. Bushman uzaylıların uzun parmakları olduğunu, perdeli ayaklara sahip olduklarını ve Quintumnia isimli gezegenden Dünya'ya geldiklerini öne sürmüştü. Body Bushman, 51. Bölge'de yaşayan uzaylıların birçoğunun 200 yaşından büyük olduğunu ve bunlardan bazılarının ABD için çalıştığını belirtmişti.