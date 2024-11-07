52 bin avro tutarındaki yenileme çalışmasının yanlış köprü üzerinde yapıldığı ortaya çıktı

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan Brüksel-Charleroi Kanalı üzerinde birbirinden 1 kilometre uzaklıkta bulunan 2 köprüden birinin korkuluklarının yenilenmesine karar verildi.

Köprünün korkuluklarına 52 bin avro harcandığı ancak daha sonra yanlış köprünün korkuluklarının yenilendiği ortaya çıktı.

Charleroi Belediyesi hata yapıldığını kabul etti.

Belediye, yanlışlıkla yenilemenin yapıldığı köprünün korkuluklarının da bakımsız olduğunu ve her halükarda değiştirilmesi gerektiğini belirterek, yaşanan durumun büyük bir sorun olmadığını belirtti.