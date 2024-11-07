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Dünya

52 bin avro tutarındaki yenileme çalışmasının yanlış köprü üzerinde yapıldığı ortaya çıktı

Belçika'da meydana gelen olayda 52 bin avro tutarındaki yenileme çalışmasının yanlış köprü üzerinde yapıldığı öğrenildi.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
52 bin avro tutarındaki yenileme çalışmasının yanlış köprü üzerinde yapıldığı ortaya çıktı
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Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan Brüksel-Charleroi Kanalı üzerinde birbirinden 1 kilometre uzaklıkta bulunan 2 köprüden birinin korkuluklarının yenilenmesine karar verildi.

BELEDİYE HATASINI KABUL ETTİ

Köprünün korkuluklarına 52 bin avro harcandığı ancak daha sonra yanlış köprünün korkuluklarının yenilendiği ortaya çıktı.

Charleroi Belediyesi hata yapıldığını kabul etti.

Belediye, yanlışlıkla yenilemenin yapıldığı köprünün korkuluklarının da bakımsız olduğunu ve her halükarda değiştirilmesi gerektiğini belirterek, yaşanan durumun büyük bir sorun olmadığını belirtti.

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