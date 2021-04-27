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Dünya

53 denizcinin son görüntüleri ortaya çıktı! Şarkı söyleyerek 'elveda' dediler

Endonezya ordusu, batan denizaltıdaki askerlerin 'Sampai Jumpa' (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı.

HABERİN
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27 Nisan 2021 Salı 10:32 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 10:33
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Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 25 Nisan'da bulunabilen denizaltıda hayatını kaybeden 53 kişilik mürettebata dair yeni bir görüntü paylaşıldı.

Denizcilerin son görüntüleri ortaya çıktı! Şarkı söyleyerek 'elveda' dediler

Sputnik'te yer alan habere göre, yaşananlardan birkaç hafta önce çekilmiş olan videoda KRI Nanggala-402 adlı denizaltının mürettebatının bir bölümü akustik gitar eşliğinde 'Sampai Jumpa' (Elveda) adlı şarkıyı söylüyor. Şarkıda "Seni özlemeye hazır olmasam da seniz yaşamaya da hazır değilim. Senin için en iyisini diliyorum" sözleri yer alıyor.

AFP'ye konuşan ordu sözcüsü Djawara Whimbo, videonun mürettebatın bir önceki komutanının görevden ayrılışı nedeniyle çekildiği, yerine gelen yeni komutanın da martta komutaya geçtiğini söyledi.

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