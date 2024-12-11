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Dünya

53 yıl sonra bir ilk! Ada'ya ayrımcı ziyaret

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 53 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Kıbrıs'ı ziyaret etti. Askeri üsleri gezen, yemek dağıtan Starmer'in ziyaretini Rum tarafıyla sınırlı tutması tepki çekti.

11 Aralık 2024 Çarşamba 08:34 - Güncelleme:
53 yıl sonra bir ilk! Ada'ya ayrımcı ziyaret
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti. Starmer, Rum yönetimini 53 yıl sonra ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu. GKRY Lideri Nikos Hristodudilis ile görüşen İngiliz Başbakan, iki ülke, ilişkilerini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Starmer, Kıbrıs'a ziyareti sırasında ülkesinin adadaki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Akrotiri üssündeki askeri personelle ailelerini de ziyaret etti.

Starmer'ın ziyareti, KKTC'yi kapsamaması ve Kıbrıs sorunun diğer ana tarafı olarak Kıbrıslı Türkleri göz ardı etmesi nedeniyle eleştirildi.

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Dışişleri'nden Rumlara net mesaj
  • Keir Starmer
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetim
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