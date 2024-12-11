İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti. Starmer, Rum yönetimini 53 yıl sonra ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu. GKRY Lideri Nikos Hristodudilis ile görüşen İngiliz Başbakan, iki ülke, ilişkilerini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Starmer, Kıbrıs'a ziyareti sırasında ülkesinin adadaki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Akrotiri üssündeki askeri personelle ailelerini de ziyaret etti.

Starmer'ın ziyareti, KKTC'yi kapsamaması ve Kıbrıs sorunun diğer ana tarafı olarak Kıbrıslı Türkleri göz ardı etmesi nedeniyle eleştirildi.

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