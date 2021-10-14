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Dünya

5+5 Savunma Girişimi ülkelerinden kritik toplantı

Batı Akdeniz'de iş birliğini geliştirme amaçlı '5+5 Savunma Girişimi' bünyesindeki ülkelerin hava kuvvetleri komutanları Libya'da bir araya geldi.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 17:21 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:21
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Libya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus'ta düzenlenen toplantıya, 5+5 Savunma Girişimi'ni oluşturan Libya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'nın hava kuvvetleri komutanları katıldı.

Toplantının Batı Akdeniz ülkelerinin hava kuvvetleri arasında çok taraflı iş birliği yollarını ve araçlarını koordine etmeyi, güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Katılımcıların görüş ve deneyim alışverişi yaptığı toplantıda, hava kuvvetlerinin afet ve kriz anlarında insani yardım faaliyetlerine katkılarının da ele alındığı kaydedildi.

Fransa tarafından 1983'te başlatılan ancak 1990'da şekillenen 5+5 Savunma Girişimi'nde Batı Akdeniz'e komşu olan, Avrupa ve Kuzey Afrika'dan beşer ülke yer alıyor.

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