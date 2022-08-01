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Dünya

550 milyon dolarlık askeri yardım! ABD'den açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım miktarının ise 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

IHA1 Ağustos 2022 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD'den Ukrayna'ya ek askeri askeri yardım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın vahşi ve sebepsiz saldırısına 5 aydan fazla bir süredir maruz kalan Ukrayna halkı, ülkelerini ve özgürlüklerini savunurken dünyaya ilham veriyor" ifadeleri kullanılarak, ABD'nin 50'den fazla müttefiki ve ortağı ile Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

ABD'nin Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağı aktarılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yaptığı askeri yardım miktarının 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu askeri yardım paketinin yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) ve 155 milimetre topçu sistemleri için mühimmat içerdiği ifade edildi.

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