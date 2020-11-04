04 Kasım 2020 Çarşamba 18:12 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:20

Seçim sürecinde birçok anket şirketi Demokrat aday Jeo Biden'ı en az 7 puan önde gösteriyordu. Ancak sonuçlar genel hatlarıyla 2016 seçimlerindeki gibi ilerledi.

Eyaletlerin genelinde büyük sürprizler olmadı. Önce doğu eyaletlerinde sandıkları açıldı. Florida ile Cumhuriyetçilerin kalesi Teksas'da rekabet uzun saatler başa baş gitti.

BELİRLEYİCİ EYALET

1964'ten beri Florida'yı alanın Beyaz Saray'ı aldığı seçimde eyaletin galibi Donald Trump oldu.

Teksas'da da 2016 seçimlerinde olduğu gibi 38 delege Trump'ın hanesine yazıldı. Salıncak eyaletlerden Ohio'da da yarış kıyasıya geçti. Bugüne kadar bu eyaleti kaybeden hiçbir Cumhuriyetçi aday başkanlığı kazanamamıştı. Ancak Trump'ın korktuğu olmadı ve Ohio'da da kazanan Cumhuriyetçiler oldu.