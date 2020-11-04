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Dünya

56 yıldır değişmeyen gelenek: Florida'yı kazanan başkan seçiliyor

ABD'nin 46'ncı başkanını belirleyecek seçim, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Bazı eyaletlerde yarış son ana kadar netleşmedi. Florida ile Cumhuriyetçilerin kalesi Teksas'da rekabet uzun saatler başa baş gitti. Son eyaletlerden Florida'yı Donald Trump aldı. ABD'de son 56 yıldır Florida'yı kazanan adaylar ABD seçimini de kazanıyor.

04 Kasım 2020 Çarşamba 18:12 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:20
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Seçim sürecinde birçok anket şirketi Demokrat aday Jeo Biden'ı en az 7 puan önde gösteriyordu. Ancak sonuçlar genel hatlarıyla 2016 seçimlerindeki gibi ilerledi.

Eyaletlerin genelinde büyük sürprizler olmadı. Önce doğu eyaletlerinde sandıkları açıldı. Florida ile Cumhuriyetçilerin kalesi  Teksas'da rekabet uzun saatler başa baş gitti. 

BELİRLEYİCİ EYALET

1964'ten beri Florida'yı alanın Beyaz Saray'ı aldığı seçimde eyaletin galibi Donald Trump oldu. 

Teksas'da da 2016 seçimlerinde olduğu gibi 38 delege Trump'ın hanesine yazıldı. Salıncak eyaletlerden Ohio'da da yarış kıyasıya geçti. Bugüne kadar bu eyaleti kaybeden hiçbir Cumhuriyetçi aday başkanlığı kazanamamıştı. Ancak Trump'ın korktuğu olmadı ve Ohio'da da kazanan Cumhuriyetçiler oldu.

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