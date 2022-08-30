5,8 milyar dolar değerinde! Yüzlerce tank ve obüs satın alacaklar

Polonya, Güney Kore ile Rusya-Ukrayna savaşı karşısında caydırıcılık ve savunma kapasitesini artırmak için 5,8 milyar dolar değerinde askeri anlaşma yapacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ve Güney Kore Savunma Edinim Programı İdaresi Başkanı Eom Dong-hwan'ın imzaları 2 Eylül'de Polonya'nın kuzeyindeki Morag kasabasında bulunan bir askeri üste atması bekleniyor.

5,8 MİLYAR DOLARLIK YÜZLERCE TANK VE OBÜS SATIN ALACAKLAR

Anlaşma kapsamında Polonya, Hyundai Rotem tarafından üretilen ve yaklaşık 3,4 milyar dolar değerindeki 180 adet K2 Black Panther tankı ile Hanhwa Defense tarafından üretilen ve yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki 212 adet K9 Thunder obüsü satın alıyor.

Toplam 5,8 milyar dolarlık teçhizatın bir kısmının bu yıl, kalanının ise 2025'in sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken, Polonya'nın caydırıcılık ve savunma potansiyelinin güçlendirilmesi için yapıldığı aktarılmıştı.

Savunma Bakanı Blaszczak, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Güney Kore ile ayrıca Korea Aerospace'in Lockheed Martin ile ortaklaşa ürettiği hafif eğitim ve savaş uçağı olan 12 FA-50'nin alımı için de bu yıl içinde bir anlaşma imzalanacağını duyurmuştu.