Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Şara'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. İntikam değil adalet için savaştık

Bize kimyasal silah kullanarak saldırdılar.

Çatışmaları durdurmak ve barış antlaşmalarını sürdürmek için şuanda Suriye'de diplomasi ve görüşmeler devam ediyor

Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. Dünya bizim ülkemizi parçalara ayırdı.

İnsanların kanına giren herkesi adalet önüne getireceğime taahhüt ediyorum. İsrail'in politikaları Suriye ve Suriye halkına karşı adımlar atıyor. Burada çok ciddi bölgesel ve yerel çatışmalar yer alıyor

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederiz