24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
58 yıl sonra ilk kez BM kürsüsünde! Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Özellikle Türkiye'ye teşekkür ediyorum

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, 58 yıl aradan sonra ilk kez bir Suriyeli lider olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Şara konuşmasında desteklerinden ötürü Türkiye'ye teşekkür ederken, 'Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. İntikam değil adalet için savaştık' dedi.

HABER MERKEZİ24 Eylül 2025 Çarşamba 20:04
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Şara'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. İntikam değil adalet için savaştık

Bize kimyasal silah kullanarak saldırdılar.

Çatışmaları durdurmak ve barış antlaşmalarını sürdürmek için şuanda Suriye'de diplomasi ve görüşmeler devam ediyor

Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. Dünya bizim ülkemizi parçalara ayırdı.

İnsanların kanına giren herkesi adalet önüne getireceğime taahhüt ediyorum. İsrail'in politikaları Suriye ve Suriye halkına karşı adımlar atıyor. Burada çok ciddi bölgesel ve yerel çatışmalar yer alıyor

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederiz

