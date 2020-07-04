İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Temmuz 2020 Cumartesi / 13 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8612
  • EURO
    7,7521
  • ALTIN
    392.135
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 5G Avrupa ülkesini karıştırdı! Belçika'da altyapı protestosu
Dünya

5G Avrupa ülkesini karıştırdı! Belçika'da altyapı protestosu

Brüksel'de 5G'ye yönelik altyapı yatırımları protesto edildi.

AA04 Temmuz 2020 Cumartesi 18:19 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 18:19
ABONE OL

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu önünde toplanan bir grup gösterici, 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G'ye yönelik altyapı yatırımlarına tepki gösterdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyan protestocular, önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin sağlığa zararlı olduğunu dile getirdi.

Protestocular, "5G'yi boykot" ve "5G teknolojisini durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Belçika, Güney Kore'den sonra, ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışmanın merkezinde yer alan bir iletişim altyapısı olan 5G teknolojisini tanıtan ilk ülkelerden biri.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.