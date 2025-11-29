Hava Kuvvetleri'nin talebi doğrultusunda Danimarka'dan alınan adet F-16 savaş uçağının yola çıktığı açıklandı. Gündeme bomba gibi düşen bu anlaşmanın ABD ile koordinasyon halinde yapıldığı ifade edildi. Anlaşmaya göre kullanılmış F-16'ların teslimatının 24 adet F-16 savaş uçağını içeren daha geniş bir işbirliğinin ilk partisi olduğu vurgulandı. Satın alınan jetlerin, başlangıçta ana kabul ve bakım sahası olarak hazırlanan bir noktaya taşınacağı, ardından ise Teknik Eğitim Merkezi ve simülatörlerin uygulandığı bir üsse götürülerek son konuşlandırmaların gerçekleştirileceği dile getirildi.

Yabancı basında yer alan habere göre, savaş uçağı tedariki noktasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Arjantin Savunma Bakanı Luis Petri, ülkesinin Danimarka'dan satın aldığı ilk altı F-16 savaş uçağının, 28 Kasım 2025'te Skrydstrup Hava Üssü'nden ayrıldığını ifade etti.

İlk durak için Zaragoza üzerinden tarifeli bir feribot seferi başlatılan uçaklar, ardından Brezilya'nın Gran Canaria bölgesine ve son olarak da teslim için hazırlandığı Córdoba'daki Área Material Río Cuarto'ya doğru yola çıkacak.

F-35'LER GELİNCE SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri, 1970'lerin sonlarında F-16A/B'yi standart hafif avcı uçağı olarak seçen orijinal NATO konsorsiyumuna katıldıktan sonra ilk Avrupa F-16 operatörlerinden biri oldu. Ancak Danimarka'nın F-35A'ya geçişiyle birlikte jetler kademeli olarak kullanımdan kaldırılmaya başlandı.

Söz konusu uçaklar, M-1004, M-1005, M-1007, M-1008, M-1009 ve M-1020 olarak tanımlanan dört adet iki kişilik F-16BM ve iki adet tek kişilik F-16AM savaş uçağından oluşuyor.

TOPLAM 24 ADET F-16 ALINACAK

6 savaş uçağı sürpriz anlaşma kapsamında 24 operasyonel F-16AM/BM savaş uçağını içeren daha geniş bir programın ilk kısmı olarak duyuruldu. F-16 paketi, savaş uçakları ve yedek parçalar için yaklaşık 340 milyon dolar değerindedir ve AIM-120C8 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder füzeleri, Mk-82 bombaları, GBU-12 Paveway II kitleri, keşif kapsülleri ve elektronik harp ekipmanlarını içeren yaklaşık 310 milyon dolarlık ek bir paket vardır.

Jet eğitimi, Arjantin, Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pilotları, teknisyenleri ve destek personelini kapsamaktadır.

Pilotlar halihazırda Tandil'deki VI Brigada Aérea'ya kurulan simülatörleri kullanmakta olup, Amerika Birleşik Devletleri'nde santrifüj ve hipobarik oda seansları aracılığıyla 9G uçuşuna fizyolojik adaptasyon gerçekleştirilmektedir.

BÜTÇE JETLER İÇİN ZORLUK OLUŞTURUYOR

Arjantin F-16 filosunun işletme modeli finansal hususlara göre şekilleniyor. Kullanılan her uçağın maliyetinin yaklaşık 25 milyon dolar, işletme giderlerinin ise uçuş saati başına yaklaşık 20 bin dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, mevcut bütçeler göz önüne alındığında eğitim ve konuşlandırma modellerinde kısıtlamalar yaratıyor.

Arjantin Hava Kuvvetleri yönetimi, F-16'nın AMRAAM ile görsel-ötesi menzil kabiliyeti, hassas vuruş seçenekleri, modern elektronik harp sistemleri ve taktiksel kullanımı değiştiren Link-16 ağlarıyla entegrasyon sağlaması nedeniyle yeni hazırlık gereklilikleri, bakım döngüleri ve operasyonel planlama yöntemleri getirdiğini kabul ediyor.

Yetkililer, programı, uçaklar, altyapı ve ABD ve Danimarka kuruluşlarıyla yapılan hizmet sözleşmeleri için planlanmış ödemeleri içeren çok yıllı bir girişim olarak sunuyor. Belirlenen takvime göre 2025 yılı için kilometre taşlarına ulaşıldı.

İlk altı uçak Atlantik rotasında ilerlerken, Río Cuarto ve Tandil'de planlanan törenler, Arjantin'in F-16 operatörleri topluluğuna yeniden entegrasyonunun başlangıcını işaret edecek.