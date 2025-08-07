Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Ağustos 2024'te göreve başlamasının ardından ilk kez, Mart 2025'te ordunun kontrolüne geçen başkenti ziyaret etti.

Yıldız, 3-5 Ağustos tarihlerinde kara yoluyla gerçekleştirdikleri Hartum ve Nil Nehri eyaletlerindeki temaslarını Anadolu Ajansı'na (AA) değerlendirdi.

Göreve geldiğinden bu yana ilk kez başkent Hartum'u ziyaret ettiğini belirten Yıldız, ziyaretin amacının çatışmalar nedeniyle tahliye edilen başta büyükelçilik binası olmak üzere Türk kurumlarına ait yapıların durumunu yerinde görmek olduğunu söyledi.

Yıldız, Hartum'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği binası, büyükelçi konutu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu ile büyükelçiliğe bağlı müşavirlik ofislerini ziyaret ettiğini kaydetti.

- "ŞEHİR ÇOK YIPRANDI, ALTYAPI BÜYÜK DARBE ALDI"

Büyükelçi Yıldız, 2 yıldır süren çatışmalar nedeniyle Hartum'un ciddi şekilde yıprandığını ve büyük hasar gördüğünü vurgulayarak, altyapının uğradığı tahribatı yerinde inceleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Yıldız, "Hem diplomatik temsilciliklerimize hem de diğer Türk kurumlarına ait binalara benzer şekilde zarar verildiğini gözlemledim." dedi.

Ziyaret kapsamında Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza ile bir araya geldiğini belirten Yıldız, meydana gelen fiziki hasarın zamanla telafi edilebileceğini, asıl önemli olanın kaybedilenleri geri getirme kararlılığı olduğunu vurguladı.

- TÜRKİYE'DEN SUDAN'IN YENİDEN İMARINA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNE DESTEK

Büyükelçi Yıldız, Hartum Valisi Hamza'ya Türkiye'nin Sudan'ın yeniden imar sürecinde yanında olacağını vurgulayarak, başta Türk müteahhitler ve iş insanları olmak üzere sürece aktif destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yıldız, çatışmalar öncesinde Hartum'da iş yeri bulunan Türk vatandaşlarının yeniden faaliyetlerine başlamasının, ekonomiye canlılık getireceğini ve istihdama katkı sağlayacağına ilişkin görüşlerini paylaştığını ve Vali Hamza'nın da bu düşüncelerle hemfikir olduğunu ifade etti.

Bu taleplerin gerçekleşmesi için gerekli ortamın oluşturulmasının hem Sudan hem de Hartum açısından faydalı olacağına işaret eden Yıldız, bu görüşün Hartum Valisi Hamza ile paylaşıldığını söyledi.

Dönüş yolunda Nil Nehri eyaletinde de temaslarda bulunduğunu aktaran Yıldız, Vali Muhammed el-Bedevi Abdulmacid'i ziyaret ettiğini bildirdi.



Eyalet merkezi ed-Damer'de gerçekleştirilen görüşmeye, eyalet bakanlarının da katıldığını, yatırımdan tarıma kadar çeşitli konuların ele alındığını anlatan Yıldız, Nil Nehri eyaletinin Türkiye ile yakın iş bağlantılarına sahip olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Önümüzdeki dönemde Nil Nehri eyaleti ile Türkiye arasındaki güçlü bağları daha sağlam temellere oturtmak için neler yapabileceğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.