Dünya

6 Filistinli şehit edildi! İşgal güçleri Batı Şeria'da yürüttüğü saldırıları tamamladı

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskın ve saldırıları tamamladığını, bu saldırılarda 6 Filistinlinin öldürüldüğünü, onlarca Filistinlinin ise alıkonulduğunu duyurdu.

AA5 Aralık 2025 Cuma 20:05 - Güncelleme:
6 Filistinli şehit edildi! İşgal güçleri Batı Şeria'da yürüttüğü saldırıları tamamladı
Ordudan yapılan açıklamada, son iki haftadır Batı Şeria'nın kuzeyine havadan ve karadan gerçekleştirilen saldırıların tamamlandığı belirtildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki kent ve beldelerine son iki haftada 30'dan fazla hedefli saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Onlarca Filistinli sivilin yaralandığı ve zorla alıkonulduğu saldırılara, İsrail ordusunun hava unsurlarının da katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun iki farklı noktada aynı anda iki Filistinliye ait evi yıktığı da aktarıldı.

ÇOK SAYIDA BELDEYE BASKIN VE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas, Nablus ve Cenin kentleri başta olmak üzere çok sayıda beldeye baskın ve saldırılar düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

