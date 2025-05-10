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Dünya

6 haftalık esaret son buldu! Özgürlüğüne kavuşan Rümeysa'dan ilk açıklama

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, kendisine destek gösteren herkese teşekkürlerini sundu.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 12:24 - Güncelleme:
6 haftalık esaret son buldu! Özgürlüğüne kavuşan Rümeysa'dan ilk açıklama
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CBS News'un haberine göre, Öztürk, tutulduğu Louisiana gözaltı merkezinden çıktığı sırada basına konuştu.

Kendisine destek ve sevgi gösteren herkese teşekkür eden Öztürk, "Biraz yorgunum, bu yüzden biraz dinleneceğim ama burada olduğunuz için gerçekten minnettarım." dedi.

Öztürk'ün gözaltı merkezinden çıktığı esnada birçok kişinin tezahürat yaptığı görüldü.

- ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

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