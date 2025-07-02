Güney Kore Savunma Tedarik Programları İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya dair müzakereler, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile K2 tanklarını üreten Hyundai Rotem şirketi arasında tamamlandı.

Anlaşma kapsamında, Güney Kore, Polonya'ya 180 adet 6 milyar dolarlık K2 ana muharebe tankı ihraç edecek.

Güney Kore ve Polonya arasındaki varılan anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle savunma kapasitesini artırmaya çalışan Varşova'nın askeri modernizasyon çabalarının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

ANLAŞMA AYLARCA SÜREN GECİKMENİN ARDINDAN GELDİ

Her iki ülkeden üst düzey yetkililerin de katılacağı resmi bir imza töreni planlanıyor. Anlaşma, Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un geçen Aralık ayındaki kısa sıkıyönetim ilanının ardından yaşanan iç siyasi çalkantılara ve Seul ile Varşova arasındaki sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıklara atfedilen aylarca süren gecikmenin ardından geldi.

Varşova, 180 K2 tankı, 212 K9 kundağı motorlu obüs, 48 FA-50 savaş uçağı ve Chunmoo çoklu roketatar içeren 22 milyar dolarlık çok sistemli silah paketini imzaladıktan sonra 2022'de Seul'ün en büyük savunma müşterisi oldu. Polonya, bu son tank siparişiyle Kore'nin savunma ihracat stratejisinde önemli bir Avrupa ortağı olarak rolünü daha da sağlamlaştırıyor.

Hyundai Rotem tarafından geliştirilen K2 Black Panther, üretimdeki en gelişmiş ana muharebe tanklarından biri olarak kabul ediliyor. NATO'ya bağlı kuvvetler arasında güçlü birlikte çalışabilirlik potansiyeli ile yüksek hareket kabiliyeti, dijital ateş kontrolü ve katmanlı zırh koruması için tasarlanmıştır.