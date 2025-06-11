Güney Kore'nin Polonya ile 180 adet K2 Black Panther ana muharebe tankının teslimatı için yaklaşık 6 milyar dolar değerinde tarihi bir anlaşma imzalamaya hazırlandığı ifade edildi. Bu ayın sonlarında sonuçlandırılması beklenen anlaşma, Güney Kore tarihindeki en büyük tek savunma ihracatını işaret edecek ve Avrupa'daki gelişen güvenlik durumu ortasında Polonya'nın silahlı kuvvetlerinin modernizasyon stratejisinde önemli bir ivmeyi temsil ediyor.

Yeni sözleşme, Polonya'nın zaman içinde 1.000 adede kadar ünite satın alma planına uygun olarak 180 adet K2 tankı sipariş ettiği 2024'te daha önce imzalanan bir anlaşmayı takip ediyor. 2024 sözleşmesi, Polonya'nın 2022'de başlatılan ve K9 kundağı motorlu obüsler ve FA-50 savaş uçaklarını da içeren hızlı savunma tedarik girişiminin ikinci aşamasını oluşturuyordu. Yaklaşan 2025 anlaşması, endüstriyel üretimi gelişmiş teknolojik transferle birleştirerek bu işbirliğini genişletiyor ve hem Güney Kore'deki Hyundai Rotem'in hem de Polonya Silahlanma Grubu'nun (PGZ) yeni partiyi ortaklaşa üretmesine olanak tanıyor. Özellikle, 117 tank Güney Kore'de inşa edilecekken, 63'ü Polonya'da üretilecek.

NATO STANDARTLARINDA

Yeni teslimat, K2 ana muharebe tankının iki konfigürasyonundan oluşacak: K2GF (Gap Filler) ve K2PL. K2GF, Polonya Ordusu tarafından hemen kullanıma uyarlanmış, NATO standartlarında iletişim sistemleri ve Polonya komuta yapılarına entegrasyon için küçük değişikliklerle donatılmış, K2 Black Panther'in temel bir versiyonudur. Bu tanklar, daha gelişmiş, özelleştirilmiş versiyon olan K2PL geliştirilirken yetenek açığını kapatmak için tasarlanmıştı.

K2PL, Polonya'nın operasyonel ortamı ve NATO birlikte çalışabilirlik gereksinimleri için özel olarak tasarlanmış önemli ölçüde yükseltilmiş bir varyanttır. Kinetik ve kimyasal tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlayan güçlendirilmiş modüler zırh, daha iyi hareket kabiliyeti için gelişmiş bir şanzımanla birleştirilmiş daha güçlü 1.500 hp motor ve gelen tanksavar mermilerini engelleyebilen Aktif Koruma Sistemi dahil olmak üzere K2GF'ye göre birkaç geliştirmeyi bünyesinde barındırmaktadır. K2PL'nin ayrıca yükseltilmiş bir ateş kontrol sistemi, savaş alanı yönetim entegrasyonu ve taret çatısına monte edilmiş uzaktan kumandalı bir silah istasyonuna sahip olması bekleniyor. Ek olarak, tankın şasisi ve süspansiyonu daha ağır yükleri ve Avrupa arazisine uygun genişletilmiş zırh paketlerini barındıracak şekilde değiştirildi.

TANKIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Her iki varyant da orijinal K2 tasarımının temel yeteneklerini korur; otomatik yükleyicili L/55 120 mm düz namlulu ana silah, komutan için tamamen sabitlenmiş panoramik nişangah ve her türlü hava koşulunda, gece-gündüz muharebe performansı için gelişmiş termal görüntüleme sistemleri. Tankın hidropnömatik süspansiyon sistemi, zorlu arazilerde üstün hareket kabiliyeti ve atış doğruluğu için diz çökmesini, eğilmesini ve duruşunu uyarlamasını sağlar.

Orijinal K2 Black Panther, Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından geliştirildi ve Hyundai Rotem tarafından yaşlanan K1 serisinin yerini alacak ve Kore Cumhuriyeti Ordusu'nun zorlu operasyonel gereksinimlerini karşılayacak yeni nesil ana muharebe tankı olarak üretildi. Geliştirme 1990'larda başladı ve tam oranlı üretim 2010'ların başında başladı. K2, hareket halinde ateş edebilen gelişmiş bir ateş kontrol sistemi, son teknoloji kompozit ve modüler zırh sistemi ve entegre savaş alanı ağ oluşturma yetenekleri gibi yenilikleri bünyesinde barındırarak yüksek tehdit ortamında üstün hareket kabiliyeti, sağ kalım ve ateş gücü sağlamak üzere sıfırdan tasarlandı

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞLERİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Dünyanın en gelişmiş tanklarından biri olarak kabul edilen K2 , hareket kabiliyeti, hedefleme sistemleri ve zırh koruması açısından benzer veya daha üstün performans sunarak Almanya'nın Leopard 2A7 ve en son Leopard 2A8 varyantına eşdeğer bir rakip olarak kabul ediliyor. Hafif tasarımı, yüksek çevikliği ve hassas ateş gücüyle birleşince, zırhlı kuvvetlerini son teknoloji yeteneklerle modernize etmek isteyen NATO ülkeleri için giderek daha cazip bir seçenek haline geliyor.

Polonya'nın büyük ölçekli zırhlı araç tedarik etme kararı, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgaline doğrudan cevap olarak başlattığı ulusal savunma modernizasyon planının temel bir ayağıdır. Polonya hükümeti, yeni ekipman, altyapı ve personele benzeri görülmemiş düzeyde yatırım yaparak Avrupa'nın en güçlü kara kuvvetlerini inşa etmeye kendini adamıştır. Savunma harcamaları GSYİH'nın yüzde 4'ünü aşmış olup, Varşova'nın hızla son teknoloji sistemleri sahaya sürmesini ve kuvvetlerinin büyüklüğünü ve hazırlığını artırmasını sağlamıştır. K2PL ana muharebe tankının edinimi, Rus saldırganlığını caydırma, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme ve Polonya'yı ittifak içinde önde gelen bir askeri güç olarak kurma yönündeki bu daha geniş stratejiye uymaktadır.