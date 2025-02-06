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Dünya

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında dayanışma mesajı verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Türk halkıyla dayanışmasını ifade etti.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
6 Şubat depremlerinin ikinci yılında dayanışma mesajı verdi
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Lahbib, Brüksel'deki AB Acil Durum Yanıt Koordinasyonu Merkezi'nde (ERCC) AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle değerlendirmede bulundu.

Geçen ay Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında deprem bölgesine de gittiğini anımsatan Lahbib, depremzedelerin anılarına şahitlik ettiğini, insani destek ve yardımın sahada nasıl fark oluşturduğunu gördüğünü söyledi.

Lahbib, depremzedelere "yanınızdayız" mesajını iletmek istediğini belirterek, "Ne kadar sürerse sürsün sizinle birlikte olacağız çünkü karşılaştığınız zorlukların çok fazla acıya neden olduğunu biliyoruz." dedi.

AB Komisyonu üyesi Lahbib, depremzede çocukların bir geleceğe sahip olması için sağlanacak katkıların, depremlere verilecek en iyi yanıt olduğunu kaydetti.

AB, 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin de üyesi olduğu AB Sivil Koruma Mekanizmasını devreye sokmuş, bu çerçevede 22 AB üyesi ülkeden ekipler, arama kurtarma ve sağlık desteği vermişti.

  • AB Komisyonu
  • Eşitlik Hazırlıklılık
  • Kriz Yönetimi

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