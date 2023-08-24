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Dünya

6 ülke BRICS üyeliğine davet edildi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
6 ülke BRICS üyeliğine davet edildi
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BRICS, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek topluluğa üyelik için davette bulundu.

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg şehrinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde BRICS ülkeleri, topluluğa yeni üye alımları konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bu kapsamda Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.

Ramaphosa, topluluğa davet edilen ülkelerin tam üyeliklerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayacağını duyurdu.

Johannesburg'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde alınan bu kararla BRICS'e üye ülke sayısı, yeni yıl itibarıyla 11'e yükselecek.

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