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Dünya

6 ülkeden Kuzey Kore'ye füze çağrısı

ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu.

AA11 Ocak 2022 Salı 01:10 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 01:10
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ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşeceği oturum öncesi ortak açıklama yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 6 ülke adına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Ocak'taki balistik füze denemesini kınadıklarını belirterek, füze denemesinin BMGK kararlarını alenen ihlal ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları arayışının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu.

Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin, halkının refahı pahasına askeri yatırımlar yapmaya devam ettiğine dikkati çekerek, ülke halkının katı bir otoriter rejim altında giderek kötüleşen bir insani kriz ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye istikrarı bozan eylemlerden kaçınma ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için diyalog çağrısı da yaptı.

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, 5 Ocak'ta denenen bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

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