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Dünya

6 yaşındaki minik kaykaycı Paige hayran bıraktı

Avustralya'da henüz 6 yaşındaki Paige Tobin'in profesyonellere taş çıkartacak 'kaykay' performansı viral oldu.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 15:47 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:47
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Lake Macquarie şehrinde yaşayan 6 yaşındaki Paige Tobin adlı çocuğun kaykay tutusu görenleri şaşırttı. Kaykay sporunda gerçek yetenek olarak görülen Tobin, yaşına göre tehlikeli sayılabilecek sporla ilgili gösterdiği permans ile ülkede adeta fenomen haline geldi. Minik Tobin'in Lake Macquarie şehrindeki bir parkta gösterdiği performans izleyenlerden tam not aldı.

KAYKAY TUTKUSU 2 YAŞINDA BAŞLADI

Annesi tarafından 2 yaşındayken kendisine hediye edilen kaykay ile spora başlayan Tobin'inkatıldığı okul müsabakalarında maldalyalar da kazandığı ifade edildi. Paige Tobin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaykay sürmenin kendisini gerçekten mutlu ettiğini söyledi. Paige'in, ülkenin Melbourne şehrinde 9 yaş altı alanında 'King of Concrete' kaykay yarışmasında birincilik elde ettiği ve birçok yerden sponsorluk aldığı belirtildi.

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