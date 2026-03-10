İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0568
  • EURO
    51,3482
  • ALTIN
    7384.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 6 yıl sonra ilk! Çin-Kuzey Kore bağlantısı canlanıyor
Dünya

6 yıl sonra ilk! Çin-Kuzey Kore bağlantısı canlanıyor

Çin ile Kuzey Kore arasında başkentleri Pekin ve Pyongyang'ı birbirine bağlayan yolcu treni hattının 6 yıl sonra yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

AA10 Mart 2026 Salı 14:46 - Güncelleme:
6 yıl sonra ilk! Çin-Kuzey Kore bağlantısı canlanıyor
ABONE OL

Çin demir yolu şirketinden yapılan açıklamada, 2020'de askıya alınan gidiş-dönüş seferlerinin, yarından itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada tren seferlerinin pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün yapılacağı, yerel saatle 17.26'da Pekin'den kalkacak trenlerin ertesi gün 06.00 civarında Pyongyang'a varacağı kaydedildi.

Tren seferlerinin başlangıçta yalnızca diplomatlar ve resmi görevlilere açık olacağı ifade edilen açıklamada, ilerleyen dönemde trenlerde yer olursa genel yolcular için de bilet satışı yapılabileceği aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, iki ülke arasında yolcu treni seferlerinin halklar arasında etkileşimi sürdürmek açısından önemli olduğunu vurgulayarak Çin'in, ilgili kurumların bu konudaki iletişimi sürdürmesini ve insanların teması için uygun ortamı sağlamasını desteklediğini dile getirdi.

Pekin-Pyongyang uluslararası tren hattındaki seferler, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatması nedeniyle durdurulmuştu.

  • Çin-Kuzey Kore tren hattı
  • Pekin-Pyongyang bağlantısı
  • yolcu treni hattı

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.