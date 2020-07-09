star.com.tr 09 Temmuz 2020 Perşembe 14:57 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 14:57

Hindistan'ın en kötü şöhretli suçlularından biri olan Vikas Dubey, 60 kadar suçun yanı sıra, son olarak çetesiyle pusu kurup 8 polisi öldürdü.



Dubey, günler süren kovalamacanın ardından, Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine yakalandı.

Bugün, Madya Pradeş'te bir tapınağı ziyaret eden Dubey'i, bir tapınağa girmeden önce bir esnaftan dua için bir şeyler alması ele verdi.

Dubey'i tanınan esnaf, kolluk kuvvetlerine haber vererek çete liderinin yerini bildirdi.

Dubey, polisle girdiği çatışmanın ardından yakalandı. Gelen ilk görüntülerde, Dubey'in bir polis aracına bindirilmeye çalışıldığı görülüyor.

Dubey, son olarak Uttar Pradeş eyaletinde, saldırı tüfeği ve tabancalarla donattığı 60 kadar çete üyesiyle birlikte polise pusu kurmuş, çatışmada 8 polis memuru öldürülmüşyü.

Olay yerine gelen polis sayısının artmasıyla, Dubey çatışmayı bırakarak kaçmayı başardı.

Kısa bir süre bir insan avına dönüşen kovalamaca başladı. Yetkililer, Dubey için yaklaşık 7 bin dolarlık bir ödül çıkardı.

Dubey’nin suç kariyerş, kendisine karşı ilk ceza davasının kaydedildiği 1990 yılında başladı. 2020'de cinayet, gasp, adam kaçırma da dahil, 60 cezai suçlama ile karşı karşıya kaldı.

Madya Pradeş İçişleri Bakanı Narottam Mishra, Dubey'in yakalanması ile ilgili, 'Polis için büyük bir başarı, Vikas Dubey acımasız bir katil.' dedi.

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