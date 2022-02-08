İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 60 yıl sonra gelen bomba iddia! ''İntikam için suikast emri verdi''
Dünya

60 yıl sonra gelen bomba iddia! ''İntikam için suikast emri verdi''

ABD Başkanı Kennedy'nin suikastında CIA'in parmağı olabileceği öne sürüldü. Adli patoloji uzmanı Cyril Wecht, “Kennedy'nin görevden aldığı eski CIA Direktörü Allen Dulles intikam için suikast emrini verdi.” dedi

Akşam Gazetesi8 Şubat 2022 Salı 08:31 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 09:26
ABONE OL

60 yıldır Kennedy suikastını araştıran adli patoloji uzmanı Cyril Wecht, "Kennedy'nin işten çıkardığı eski CIA Direktörü Allen Dulles intikam almak için bu emri verdi" dedi.

ABD tarihinin en çarpıcı olaylarından biri olan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 22 Kasım 1963'te 46 yaşındayken Dallas'ta vurularak öldürülen dönemin ABD Başkanı Kennedy'nin suikastında CIA'in parmağı olabileceği öne sürüldü. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yaklaşık 60 yıldır suikastı inceleyen 90 yaşındaki adli patoloji uzmanı Cyril Wecht, 'The JFK Assassination Dissected' isimli kitabında Kennedy'yi öldüren eski asker Lee Harvey Oswald'ın emri 1953-1961 arasında CIA Direktörü olan Allen Dulles'dan aldığını ileri sürdü. Dulles, Küba'da Fidel Castro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı düzenlenen Domuzlar Körfezi Çıkarması'nın başarısız olması üzerine Kennedy tarafından CIA'deki görevinden alınmıştı.

'İNTİKAM ALMAK İSTEDİ'

New York Post gazetesine konuşan Wecht, tetikçi Oswald'ın CIA ajanı olduğunu, işten atılmasına öfkelenen eski CIA Direktörü Dulles'un intikam için suikast emrini verdiğini söyledi. Wecht, suikastı soruşturan komisyonda da görev alan Dulles'un olayın üstünü örttüğünü ifade etti. Kennedy suikastını araştıran Warren Komisyonu, Oswald'ın suikastı tek başına planladığı sonucuna varmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.