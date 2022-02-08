60 yıl sonra gelen bomba iddia! ''İntikam için suikast emri verdi''

Akşam Gazetesi 8 Şubat 2022 Salı 08:31 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 09:26

60 yıldır Kennedy suikastını araştıran adli patoloji uzmanı Cyril Wecht, "Kennedy'nin işten çıkardığı eski CIA Direktörü Allen Dulles intikam almak için bu emri verdi" dedi.

ABD tarihinin en çarpıcı olaylarından biri olan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 22 Kasım 1963'te 46 yaşındayken Dallas'ta vurularak öldürülen dönemin ABD Başkanı Kennedy'nin suikastında CIA'in parmağı olabileceği öne sürüldü. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yaklaşık 60 yıldır suikastı inceleyen 90 yaşındaki adli patoloji uzmanı Cyril Wecht, 'The JFK Assassination Dissected' isimli kitabında Kennedy'yi öldüren eski asker Lee Harvey Oswald'ın emri 1953-1961 arasında CIA Direktörü olan Allen Dulles'dan aldığını ileri sürdü. Dulles, Küba'da Fidel Castro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı düzenlenen Domuzlar Körfezi Çıkarması'nın başarısız olması üzerine Kennedy tarafından CIA'deki görevinden alınmıştı.

'İNTİKAM ALMAK İSTEDİ'

New York Post gazetesine konuşan Wecht, tetikçi Oswald'ın CIA ajanı olduğunu, işten atılmasına öfkelenen eski CIA Direktörü Dulles'un intikam için suikast emrini verdiğini söyledi. Wecht, suikastı soruşturan komisyonda da görev alan Dulles'un olayın üstünü örttüğünü ifade etti. Kennedy suikastını araştıran Warren Komisyonu, Oswald'ın suikastı tek başına planladığı sonucuna varmıştı.