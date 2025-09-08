İSTANBUL 27°C / 19°C
600 kişilik grup 45 askeri alıkoydu! ABD'nin adımları sonrası bölge karıştı

Kolombiya'nın güneybatısında operasyondan dönen 45 askerin yaklaşık 600 kişilik grup tarafından alıkonulduğu bildirildi.

8 Eylül 2025 Pazartesi 08:38
600 kişilik grup 45 askeri alıkoydu! ABD'nin adımları sonrası bölge karıştı
Ulusal basında yer alan habere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo yakınlarındaki Los Tigres bölgesinde operasyon dönüşü askerler, yaklaşık 600 kişilik grup tarafından durdurularak alıkonuldu.

Ordudan yapılan açıklamada, 45 askerin sivil kalabalık tarafından alıkonulduğu teyit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Venezuela'ya saldırı olursa..."

Yerel basına göre, olayın sorumlusu olarak "Carlos Patino" adlı silahlı grubun etkisi altındaki siviller gösterildi.

Uzun süredir bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, daha önce de benzer olaylarla karşı karşıya kalmıştı.

Askerlerin serbest bırakılması için Ombudsmanlık Kurumu ve sivil toplum örgütlerinin devreye girmesi bekleniyor.

İsrail'e satışı tamamen yasakladılar

Maduro'dan Trump'a askeri üniformalı mesaj

