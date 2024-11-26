61 yaşında anne oldu! 'En yaşlı doğum yapan kadın' unvanı verildi

Kiril ve Metodiy Üniversitesi Jinekoloji ve Doğum Kliniği Müdürü İrena Aleksiovska Papestiev, başkent Üsküp'te düzenlediği basın toplantısında, 61 yaşındaki bir kadının ilk doğumunu yaptığını söyledi.

Aleksiovska Papestiev, bu kadının "ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını" unvanını aldığını dile getirdi.

Tıp dünyasında sınırların olmadığını belirten Aleksiovska Papestiev, 2,3 kilogram ağırlığındaki, 48 santimetre boyundaki erkek bebeğe Petar isminin verildiğini ifade etti.

Gebeliğin, dondurulan yumurtalık aracılığıyla invitro dölleme yöntemiyle gerçekleştiğini ve bu vakanın Kuzey Makedonya'da bir ilk olduğunu aktaran Aleksiovska Papestiev, kadının hamilelik sürecinin ülke genelinde ilgiyle takip edildiğini belirtti.

Aleksiovska Papestiev, doğumun hamileliğin 36'ncı haftasında üniversite kliniğinde gerçekleştiğini söyleyerek, anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.