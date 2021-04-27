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  • 63 araç, cephane yüklü 3 tır, 2 Pantsir S1... Darbeci Hafter rahat durmuyor
Dünya

63 araç, cephane yüklü 3 tır, 2 Pantsir S1... Darbeci Hafter rahat durmuyor

Libya Ordusu, Şuveyrif bölgesinde darbeci Hafter'e bağlı silahlı konvoyda hareketlilik gözlendiğini duyurdu.

AA27 Nisan 2021 Salı 07:17 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 07:17
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Libya ordusu, Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı bir konvoyda hareketlilik gözlendiğini duyurdu.

Öfke Volkanı Operasyon Odası Basın Merkezi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rus paralı askerlerinin desteğindeki savaş suçlusu Hafter'e bağlı silahlı araç konvoyunun doğu yönünde Şuveyrif bölgesi güzergahında harekete geçtiği gözlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, silahlı konvoyun 63 araç, cephane yüklü 3 tır, Alman yapımı bir nakliye aracında taşınan iki Rus hava savunma sistemi Pantsir S1'den oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, hareketliliğin ateşkesi bozucu ve İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu vurgulandı.

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