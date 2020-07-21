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Dünya

650 bin dolar kazandı, tanınmamak için Darth Vader oldu

Jamaika'da milli piyagodan 650 bin dolardan fazla para kazanan bir adam, tanınmamak için büyük ikramiye törenine, Star Wars film serisindeki kötü karakter Darth Vader kostümüyle geldi.

star.com.tr21 Temmuz 2020 Salı 15:08 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:12
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Ülkenin piyango şirketinin Başkan Yardımcısı Gail Abrahams, ikramiyeyi kazanana çekini vermeyi beklerken, Darth Vader'ı karşılamak zorunda kaldı.

Sadece W. Brown olarak bilinen adam, son 20 yılda çok az değişiklikle aynı sayıları oynadığını söyledi. Borwn, böylece ikramiyeyi kazanıp hayatının değişeceğine inandığını belirtti.

Jamaika basını, ülkede piyango kazanan insanların benzer yöntemler denediğine dikkat çekti. Örneğin N. Gray olarak bilinen ve 1.2 milyon dolar kazanan bir kadın, gülümseyen bir emoji maskesi ile gelmişti.

Daily Star'a konuşan piyango şirketi yöneticilerinden Simone Clarke-Cooper, "Ne yazık ki, Jamaika diğer yerlere benzemiyor. Başka yerlerde yapmıyorlar, ama burada kendilerini güvende tutmak için bunu yapmayı seçtiklerini düşünüyorum.' dedi.

Şirket yöneticisi sözlerini şöyle sürdürdü...

Onlara bunu yapmamalarını söylemeyeceğiz. Çünkü insanlar güvenliklerini kılık değiştirme yoluyla sağlamaya çalışıyor. Genellikle bizim yardımımıza ihtiyaç duymuyorlar. Düşündüğümüzün ötesinde çok zekiler...

star.com.tr

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