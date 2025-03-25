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Dünya

66 yaşında 10. çocuğunu doğurdu

Almanya'da 66 yaşındaki Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Alexandra Hildebrandt'ın 10. çocuğunu dünyaya getirdiği bildirildi.

AA25 Mart 2025 Salı 17:00 - Güncelleme:
66 yaşında 10. çocuğunu doğurdu
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Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, 66 yaşındaki Hildebrandt, Berlin'deki Charite Üniversitesi Tıp Merkezi Virchow Kliniği'nde 19 Mart'ta sezaryenle doğum yaparak 10. çocuğunu dünyaya getirdi.

Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Hildebrandt, insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek istediğini belirterek, "Geniş bir aileye sahip olmak harika." dedi.

Bild Gazetesi'ne açıklamada bulunan Hildebrandt, "Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da içki içmiyorum ve hiç doğum kontrol hapı kullanmadım." dedi.

Uzman doktorların görüşüne yer verilen haberlerde, kadınlarda doğurganlık oranının 40 yaşından itibaren hızla azaldığına dikkat çekildi.

  • Berlin Duvarı Müzesi Başkanı
  • Alexandra Hildebrandt
  • Almanya

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