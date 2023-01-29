İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2023 Pazar / 8 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8116
  • EURO
    20,4382
  • ALTIN
    1164.91
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransızların da umudu kırıldı: Bunlar kargaşa içinde
Dünya

Fransızların da umudu kırıldı: Bunlar kargaşa içinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından altılı masanın aday olarak kime çıkaracağı merak edilmeye başlandı. Muhalefet partilerin oluşturduğu altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleyememesi Fransızları huzursuz etti. Altılı masanın yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı Le Monde gazetesinde yayınlanan makalede, 'Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde' ifadeleri kullanıldı.

29 Ocak 2023 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Fransızların da umudu kırıldı: Bunlar kargaşa içinde
ABONE OL

Altılı masa 11 aylık görüşmeler neticesinde henüz cumhurbaşkanı adayını açıklayabilmiş değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesine rağmen altılı masa da aday konusunda uzlaşma olmadı. Kendi seçmenleri tarafından da tepki gören altılı masa Batı medyası tarafından da eleştirilerin hedefi oldu. Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan makalede, Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği belirtildi.

'MUHALEFET KARGAŞA İÇİNDE'

Le Monde gazetesinde yayınlana makalede muhalefete yönelik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine dört ay kala, altı partili koalisyon hala adayını bulmuş değil. Erdoğan karşıtı koalisyon "altılı masa", on aylık konfabulasyonlardan sonra hala umut verici bir dinamik bulamadı" ifadeleri kullanıldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.