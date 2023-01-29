Fransızların da umudu kırıldı: Bunlar kargaşa içinde

Altılı masa 11 aylık görüşmeler neticesinde henüz cumhurbaşkanı adayını açıklayabilmiş değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesine rağmen altılı masa da aday konusunda uzlaşma olmadı. Kendi seçmenleri tarafından da tepki gören altılı masa Batı medyası tarafından da eleştirilerin hedefi oldu. Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan makalede, Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği belirtildi.

'MUHALEFET KARGAŞA İÇİNDE'

Le Monde gazetesinde yayınlana makalede muhalefete yönelik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde yükseldiği Türkiye'de muhalefet kargaşa içinde. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine dört ay kala, altı partili koalisyon hala adayını bulmuş değil. Erdoğan karşıtı koalisyon "altılı masa", on aylık konfabulasyonlardan sonra hala umut verici bir dinamik bulamadı" ifadeleri kullanıldı