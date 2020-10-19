Kabe'de 7 ayın ardından cemaatle namaz kılındı

DHA 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:31

Suudi Arabistan'da, Kâbe-i Muazzama'nın da içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da, Covid-19 önlemleri sebebiyle 7 ay ara verilen cemaatle namaz, yeniden başladı. Kâbe-i Muazzama'da 7 ay sonra tekrar cemaat saf tuttu, namaz kıldı.Öte yandan, Harameyn Başkanlığı olarak bilinen ve Mekke şehrindeki Mescid-i Haram ile Medine kentindeki Mescid-i Nebevi'den sorumlu olan kurumun Twitter hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında ise Mescid-i Haram'da saf tutarak sabah namazını eda eden Müslümanların fotoğraflarına yer verdi.