İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2020 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8927
  • EURO
    9,2673
  • ALTIN
    485.097
  • BIST100
    1201.58
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kabe'de 7 ayın ardından cemaatle namaz kılındı
Dünya

Kabe'de 7 ayın ardından cemaatle namaz kılındı

Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen ibadetlerin ardından 7 ay sonra ilk kez cemaatle namaz kılındı.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:31
ABONE OL

Suudi Arabistan'da, Kâbe-i Muazzama'nın da içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da, Covid-19 önlemleri sebebiyle 7 ay ara verilen cemaatle namaz, yeniden başladı. Kâbe-i Muazzama'da 7 ay sonra tekrar cemaat saf tuttu, namaz kıldı.Öte yandan, Harameyn Başkanlığı olarak bilinen ve Mekke şehrindeki Mescid-i Haram ile Medine kentindeki Mescid-i Nebevi'den sorumlu olan kurumun Twitter hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında ise Mescid-i Haram'da saf tutarak sabah namazını eda eden Müslümanların fotoğraflarına yer verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.