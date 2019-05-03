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7 dilde kameralı şantaj: O mailleri sakın açmayın!

Uluslararası siber çete yeni bir şantaj yöntemine başvurdu.

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Binlerce vatandaşa ‘Ön kameranızdan uygunsuz görüntülerinizi kaydettik. Elimizde cinsel içerikli görüntünüz var” şeklinde e-posta gönderildi. Şebekenin özellikle cihazlarında cinsel içerik izleyen kullanıcıları hedef aldığı iddia edildi. Uzmanların tespitlerine göre siber suçlular Türkçe dâhil en az 7 dilde bu tarz şantaj mesajları yolladı. 
 
‘REHBERİN ELİMİZDE’
Son saldırı dalgasında özellikle Avustralya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye’nin bulunduğu bildirildi. Siber Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic, bu yalana inanarak tuzağa düşenlerden 250 dolar ila 2 bin dolar arasında para alındığını söyledi: “Siber saldırganlar, yaklaşık 0.45 Bitcoin; yani 2 bin dolar gibi bir para talep ediyor. Kurbanın e-postayı açtıktan sonraki 48 saat içinde ödeme yapması isteniyor. Aksi takdirde siber suçlu, söz konusu videoyu ele geçirdiği cihazda iletişim bilgileri yer alan tüm kişilere görüntüleri göndermekle tehdit ediyor.”

ŞÜPHELİ E-MAİL'İ SAKIN AÇMAYIN

Posta kutusundaki şüpheli maillerin açılmaması gerektiğini söyleyen Kubovic, şu uyarıları yaptı: “Böyle bir e-posta görürseniz aceleci davranmayın. Her şeyden önce, dolandırıcılığa cevap vermeyin, eklentileri indirmeyin, gömülü bağlantıları tıklamayın ve kesinlikle saldırganlara para göndermeyin.”
 
(Akşam)

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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