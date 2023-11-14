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Dünya

7 Ekim'den bu yana 16 bin Yahudi GKRY'ye kaçtı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Gazze'ye yönelik saldırılar sonrası İsrail'den ayrılan binlerce Yahudi'nin uğrak noktası haline geldi.

AA14 Kasım 2023 Salı 12:41 - Güncelleme:
7 Ekim'den bu yana 16 bin Yahudi GKRY'ye kaçtı!
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İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İsrail'e 40 dakikalık uçuş mesafesinde bulunan GKRY'ye her gün farklı yaşlarda binlerce Yahudi gidiyor.

GKRY Hahambaşı Arie Zeev Raskin, GKRY'ye günde yaklaşık 1000 kişinin geldiğini ifade etti.

"7 Ekim saldırıları"ndan bu yana 16 bin kişinin GKRY'ye ulaştığını ifade eden Raskin, Larnaka kentindeki Yahudi Cemaat Merkezi tarafından yatak, yemek, geçici konaklama gibi hizmetlerin sağlandığını aktardı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dünya çapındaki vatandaşlarına "orduya katılma" çağırısı sonrası, farklı ülkelerden İsrail'e dönmek isteyen Yahudilerin de GKRY'yi aktarma noktası olarak kullandığı belirtildi.

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