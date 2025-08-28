ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı İsrail'e daha fazla destek verilmesine karşı çıkıyor. Bu oran, 7 Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Politico'da yer alan habere göre, ABD'de yapılan bir ankette katılımcıların büyük çoğunluğu İsrail'e askeri ve silah yardımı yapılmasına karşı çıkıyor.

Demokratların yüzde 75'i ve bağımsız seçmenlerin yüzde 66'sı İsrail'e ek askeri harcamalara karşı çıktı. Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı ise bu harcamaları destekledi.

İSRAİL'E DESTEK AZALIYOR

Ankete katılanların yüzde 50'si, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine inandığını belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 64'ü ise "soykırım" iddialarını görmezden geldi.

Ankette, Filistinlilere sempati duyanların oranı, İsrail'e sempati duyanlara kıyasla daha yüksek oranda kaydedildi.

Bu durum, Quinnipiac'in 2001'den bu yana yaptığı anketlerde Filistinliler için en yüksek, İsrailliler için ise en düşük sempati oranı olarak kayıtlara geçti.