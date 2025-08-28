İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

7 Ekim'den bu yana bir ilk! ABD'de soykırımcı İsrail'e destek azalıyor

ABD'de yapılan bir anket, Amerikalı seçmenlerin yüzde 60'ının İsrail'e askeri ve silah yardımı yapılmasına karşı çıktığını ortaya koydu. Ayrıca ankete katılanların büyük çoğunluğu, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine inanıyor.

28 Ağustos 2025 Perşembe 09:55
7 Ekim'den bu yana bir ilk! ABD'de soykırımcı İsrail'e destek azalıyor
ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı İsrail'e daha fazla destek verilmesine karşı çıkıyor. Bu oran, 7 Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Politico'da yer alan habere göre, ABD'de yapılan bir ankette katılımcıların büyük çoğunluğu İsrail'e askeri ve silah yardımı yapılmasına karşı çıkıyor.

Demokratların yüzde 75'i ve bağımsız seçmenlerin yüzde 66'sı İsrail'e ek askeri harcamalara karşı çıktı. Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı ise bu harcamaları destekledi.

İSRAİL'E DESTEK AZALIYOR

Ankete katılanların yüzde 50'si, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine inandığını belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 64'ü ise "soykırım" iddialarını görmezden geldi.

Ankette, Filistinlilere sempati duyanların oranı, İsrail'e sempati duyanlara kıyasla daha yüksek oranda kaydedildi.

Bu durum, Quinnipiac'in 2001'den bu yana yaptığı anketlerde Filistinliler için en yüksek, İsrailliler için ise en düşük sempati oranı olarak kayıtlara geçti.

