İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3606
  • EURO
    32,9123
  • ALTIN
    1989.28
  • BIST100
    8479.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 223'e yükseldi
Dünya

7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 223'e yükseldi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2'si subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askeri sayısı 223'e yükseldi
ABONE OL

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir binbaşı, güneydeki çatışmalarda da biri yüzbaşı, biri çavuş olmak üzere toplam 3 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 223'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 560'a yükseldi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana bombalıyor. Saldırılarda şu ana kadar 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 binden fazla kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu ve bu insanların çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.