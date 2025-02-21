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Dünya

7. esir takası yarın gerçekleşecek: Hamas, 6 İsraillinin ismini açıkladı

Hamas, yarın serbest bırakılacak İsrailli 6 erkek esirin isimlerini duyurdu.

IHA21 Şubat 2025 Cuma 14:42 - Güncelleme:
7. esir takası yarın gerçekleşecek: Hamas, 6 İsraillinin ismini açıkladı
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İsrail ile Hamas arasındaki 7. esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları yarın serbest bırakılacak 6 erkek esirin ismini açıkladı. Esirlerin isminin "Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed" olduğu belirtildi.

İsrail medyası, Avera Mengistu'nun Eylül 2014'te, Hisham al-Sayed'in ise Nisan 2015'te sınırdan Gazze'ye girdikten sonra Hamas tarafından alıkonulduğunu, diğer 4 İsraillinin 7 Ekim 2023'te esir alındığını aktardı.

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