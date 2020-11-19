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Dünya

7 ilde FETÖ operasyonu

Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 21:17 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:17
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Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 zanlıdan 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve A.A, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 emniyet mensubu, dün Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Sabah saatlerinde de 7 zanlı adliyeye sevk edilmişti.

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