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Dünya

7 milyar avroluk yardımın Türkiye için kullanılacak miktarı belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB dönem başkanı İsveç'in Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansında taahhüt edilen 7 milyar avroluk yardımın 6,05 milyar avrosu Türkiye için, 950 milyon avrosu Suriyeliler için yapıldı.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 21:43 - Güncelleme:
7 milyar avroluk yardımın Türkiye için kullanılacak miktarı belli oldu
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Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansında yapılan taahhütlerin toplamının 7 milyar avro olduğu açıklandı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye için hibeler ve krediler dahil olmak üzere taahhüt edilen miktarın 6,05 milyar avro olduğu kaydedildi.

Suriyeli depremzedeler için ise hibe olarak 950 milyon avro taahhüt edildiği bildirildi.

Açıklamada, "AB Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin yanı sıra Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 3,6 milyar avro ile toplam hibe taahhüdünün yüzde 50'sini temsil etmektedir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'ye yönelik fonların insani ihtiyaçların karşılanması ve depremden etkilenen bölgelerin yeniden imarında kullanılacağı belirtilen açıklamada, Türkiye'deki hasar tespit raporlarına göre depremin ekonomik etkisinin 100 milyar doların üzerinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, yeniden imar çabalarının deprem bölgelerinde yapılacak inşaatlarda uluslararası standartlara uyulmasını sağlayacağı, Suriye'ye yönelik fonların ise insani ihtiyaçların karşılanmasını ve ön toparlanmayı destekleyeceği ifade edildi.

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