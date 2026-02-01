İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
7 yıl sonra bir ilk! Venezuela'ya ulaştı

ABD'nin yeni Karakas Büyükelçisi Laura Dogu, yaklaşık 7 yıl ara sonrası diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak üzere Venezuela'ya ulaştı.

AA1 Şubat 2026 Pazar 12:56 - Güncelleme:
ABD'nin Karakas Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Büyükelçi Dogu'nun Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na vardığı ana yer verildi.

Paylaşımda, "Ekibim ve ben çalışmaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Dogu'nun gelişinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk doğrultusunda ve karşılıklı saygı çerçevesinde diplomasi ve diyalog yoluyla ele alınarak çözüme kavuşturulması açısından önemli olduğunu belirtti.

Laura Dogu'nun Venezuela'ya gelişiyle, iki ülke arasında 2019'da kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması hedefleniyor.

