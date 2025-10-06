İSTANBUL 24°C / 16°C
70 yıl sonra ilk yeni ittifak: Avustralya'dan Papua Yeni Gine ile savunma hamlesi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, daha önce mutabakata varılan ancak ertelenen 'Papua Yeni Gine-Avustralya Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı imzaladı.

6 Ekim 2025 Pazartesi 09:51
Albanese ve Papua Yeni Gineli mevkidaşı Marape, anlaşmayı imzalamalarının ardından başkent Canberra'da Avustralya Parlamentosu bahçesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İmzalanan anlaşmanın, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD Güvenlik Anlaşması'na (ANZUS) benzer ilkeleri olduğunu ifade eden Albanese, "ülkelerden herhangi birine silahlı saldırı olması halinde ortak tehlikeye beraber karşılık vermelerinin hedeflendiğini" belirtti.

70 YIL SONRA İLK YENİ İTTİFAK

Albanese, bunun, 70 yılı aşkın süredir Avustralya'nın kurduğu ilk ittifak olduğunu ifade ederek, "İki ülke de bu anlaşmanın uygulanmasından taviz verilmesine yol açacak herhangi bir aktivite ya da yeni anlaşmalardan kaçınma konusunda mutabık kaldı." dedi.

Marape de yaptığı açıklamada bu anlaşmanın Papua Yeni Gine'nin dış politikasını "baltalamadığını" ifade ederek, anlaşmayla "Çin'in düşman olduğu çıkarımı yapılıp yapılamayacağına" ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu anlaşma düşmanlar oluşturan değil, arkadaşlıkları sağlamlaştıran bir anlaşma. Açık konuştuk (Çin'e) Avustralya'nın seçtiğimiz güvenlik ortağımız olduğunu söyledik ve bunu anlıyorlar."

Albanese ve Marape, 17 Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada, anlaşmanın imzalanmasının, iki ülkedeki kabine süreçlerinin tamamlanmasının ardından atılacağını duyurmuştu.

