700 gemi rotada! Trump: Daha önce kimsenin görmediği bir hız

ABD ile İran arasında haftalar süren gerilim ve deniz ablukasının ardından sağlanan anlaşma, küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı'nı yeniden hareketlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki son durumu değerlendirirken ticari gemilerin ve tankerlerin boğazdan rekor bir hız ve yoğunlukla geçmeye başladığını duyurdu.

700 GEMİ ROTADA

Yaklaşık 700 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce kimsenin görmediği bir hızla geçiyor."