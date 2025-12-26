700 milyon dolarlık skandalda karar çıktı! Eski başbakan 25 dosyada suçlu bulundu

Yargıç Collin Lawrence Sequerah tarafından görülen davada 72 yaşındaki tutuklu eski Başbakan Necip, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonuna ilişkin davada mahkeme karşısına çıktı.

Mahkeme, eski Başbakan Necip'i görevi kötüye kullanma ve kara para aklama suçlarından suçlu buldu.

Görevi kötüye kullanmaktan 4, kara para aklamaktan 21 dosyadan suçlu bulunan Necip'in cezası henüz açıklanmadı.

1MDB fonundan 700 milyon dolardan fazla bir miktarı zimmetine geçirdiği belirtilen Necip, söz konusu meblağın Suudi Arabistan'dan sağlanan "siyasi bir bağış" olduğunu öne sürdü.

Necip'in Suudi Arabistan'dan bağış aldığı yönündeki iddialarının "inanılır olmadığını" belirten Yargıç Sequerah, Suudi Arabistan'dan Necip'in kişisel hesabına aktarıldığı iddia edilen bağışa yönelik 4 mektubun sahte olduğunu ve paranın kaynağının 1MDB fonundan sağlandığının deliller tarafından ortaya koyulduğunu kaydetti.

Sequerah, Necip'in, soruşturmada "kilit isim" olarak adı geçen firari iş insanı Low Taek Jho tarafından aldatıldığına yönelik argümanlarını reddederek, tanık ifadelerinin, Low'un Necip için "aracı ve komisyoncu" olarak hareket ettiğini ve ikili arasında "açık bir bağ" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Necip'in yüklü miktardaki paranın kaynağını doğrulamaya yönelik gerekli adımları atamadığını ve Low'a karşı harekete geçemediğini kaydeden Sequerah, eski Başbakan'ın şüpheli kaynağına rağmen parayı kullanmaya devam ettiğini ifade etti.

- 1MDB YOLSUZLUĞUYLA BAĞLANTILI 12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Malezya'nın en yüksek adli makamı Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemenin "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan Necip'in mahkumiyet kararını nihai temyiz davasında onamıştı.

Malezya'da Af Kurulu ise Şubat 2024'te Necip'in 12 yıl hapis cezasını 6 yıla düşürmüş ve para cezasında indirime gitmişti.

Necip, mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından, Ağustos 2022'de Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve "ülke tarihinin hapsedilen ilk eski başbakanı" oldu.

- 1MDB YOLSUZLUĞU

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.