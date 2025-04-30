Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Fransa Büyükelçisi Thierry Mathou'nun huzurunda imzalanan anlaşma, Hindistan'ın deniz havacılığının modernizasyonunda önemli bir adımı temsil ediyor ve ülkenin iki uçak gemisi INS Vikramaditya ve INS Vikrant'ta konuşlandırılan eski ve sorunlu Rus yapımı MiG-29K jetlerinin değiştirilmesini kapsıyor.

Yabancı basında yer alan habere göre, Hint-Pasifik'teki deniz gücünü artırma ihtiyacından kaynaklanan bu satın almanın, Hindistan'a denizde önemli bir güç sağlayacağı ifade edildi. Anlaşmanın finansal ve diplomatik ağırlığının ötesinde, Rafale-Marine, selefinin kritik eksikliklerini ele alarak ve Hindistan'ın deniz hava kolunu modern savaş talepleriyle uyumlu hale getirerek yetenekte bir sıçrama sunuyor.

Rafale uçağının deniz versiyonu olan Rafale-Marine, hava-hava muharebesinde, hava-yer saldırılarında ve keşif görevlerinde mükemmellik sağlamak üzere tasarlanmış çok rollü bir uçaktır. Her biri 16.900 pound itme gücü sağlayan iki Snecma M88-2 motoruyla güçlendirilen jet, Mach 1.8 azami hıza ve 600 deniz milini aşan bir muharebe yarıçapına ulaşarak MiG-29K'nın yaklaşık 450 deniz mili menzilini önemli ölçüde geride bırakıyor.

Thales RBE2 adlı aktif elektronik taramalı dizi radarı, 100 milden fazla mesafedeki hedefleri, hatta alçaktan uçan seyir füzelerini bile tespit edebiliyor ve bu da benzer senaryolarda 50 milden fazla menzilde zorlanan MiG-29K'nın mekanik taramalı Zhuk-ME radarına göre belirgin bir iyileştirme sağlıyor.

Yabancı basın, silahlanma açısından Rafale-Marine'nin çok yönlü bir güç merkezi olduğunu açıkladı. Rafale-Marine'lerin, 40 mil uzaklıktaki hedefleri vurabilen AM39 Exocet gemisavar füzesini ve 50 mile kadar angajmanlar için hem radar güdümlü hem de kızılötesi hedef bulma seçenekleri sunan MICA hava-hava füzesini taşıyabildiği aktarıldı.

NDTV'ye konuşan bir Hint savunma yetkilisi, "MiG-29K neredeyse 15 yaşında ve uçağın üretildiği ülke savaşta, dolayısıyla operasyonel destek sağlamak için iyi bir konumda değil" dedi ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden çatışmasını karmaşıklaştırıcı bir faktör olarak vurguladı.

Buna karşılık, Rafale-Marine, 2004'ten beri güvenilir bir şekilde faaliyet gösterdiği Fransız Donanması'ndaki sağlam bir tedarik zincirinden ve kanıtlanmış bir geçmişe sahip olmaktan faydalanıyor. Anlaşmanın bir parçası olarak Hindistan'da kurulacak olan bakım, onarım ve revizyon tesisleri, MiG-29K'nın lojistik sıkıntılarından alınan bir ders olarak, yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacak.