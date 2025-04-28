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Dünya

7,4 milyar dolarlık anlaşma imzalandı... Fransa'dan 26 adet Rafale yola çıkacak

Hindistan'ın Fransa ile 26 Rafale savaş uçağının tedarikine ilişkin 7,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
7,4 milyar dolarlık anlaşma imzalandı... Fransa'dan 26 adet Rafale yola çıkacak
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Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan ile Fransa, Yeni Delhi'de 26 Rafale uçağının Hint donanmasına katılımı için 7,4 milyar dolar değerinde "hükümetler arası anlaşma" imzaladı.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Rafale filosu için ek ekipman alımını da içeren anlaşma, ülkedeki yerli silahların entegrasyonu amacıyla teknoloji transferi sağlanmasını ve Rafale uçaklarının gövdesinin üretimi için tesis kurulmasını da kapsıyor.

Uçakların 2030'a kadar teslim edilmesi beklenen anlaşma çerçevesinde mürettebat, Fransa ve Hindistan'da eğitim alacak.

Fransız savunma şirketi Dassault Aviation tarafından üretilen ve deniz ortamında da operasyonel kabiliyeti yüksek Rafale-Marine'in, halihazırda Hindistan'ın elinde bulunan Rafale uçaklarıyla benzerlik taşıdığı belirtilen açıklamada, bu yeni anlaşmayla tedarik edilecek uçakların hava ile kara kuvvetleri arasındaki ortak operasyonel kabiliyeti artıracağı ifade edildi.

Hindistan, 2016'da Fransa ile imzaladığı 8,8 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 36 Rafale savaş uçağını teslim almıştı.

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