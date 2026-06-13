İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2026 Cumartesi / 28 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 7,8'lik depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı yükseldi
Dünya

7,8'lik depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı yükseldi

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 61'e yükseldiği bildirildi.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
7,8'lik depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı yükseldi
ABONE OL

GMA News'in haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), depremde yaşanan kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 61 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği, 1221 kişinin yaralandığı ve 33 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç motosiklet birbirine girdi: 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.