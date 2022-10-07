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Dünya

790 milyon maske çöpe gidiyor

Almanya Sağlık Bakanlığının, raf ömrü geçmiş 790 milyon maskeyi imha edeceği bildirildi.

AA7 Ekim 2022 Cuma 14:14 - Güncelleme:
790 milyon maske çöpe gidiyor
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Spiegel dergisinin haberinde, Kovid-19 salgınının Almanya'ya geldiği dönemde hükümetin 6 milyar avro karşılığında 5,8 milyar maske satın aldığı hatırlatıldı.

Bunlardan raf ömrünü tamamlayan ve hiç kullanılmayan 790 milyon maskenin yakılarak imha edileceği belirtildi.

Haberde, 790 milyon maskenin 60 milyonunun FFP2 tipi, diğerlerinin ise tıbbi maske olduğu kaydedilirken maskelerin, raf ömrünü tamamlaması dolayısıyla başka bir ülkeye verilemediği vurgulandı.

Alman Sayıştayı raporlarında o dönem alınan maskeleri "büyük miktarda aşırı tedarik" olarak tanımlamıştı.

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