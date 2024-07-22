8-13 Eylül tarihleri arasında Kazakistan'da kapılarını açacak! Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım

Kazakistan etnik sporların sergilendiği uluslararası spor etkinliği 5. Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Etnosporların ve etnokültürel hareketlerin gelişimini teşvik edilecek etkinlik çerçevesinde Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, UNESCO, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen oyunlar, "Ulu Dala Dubiri" (büyük bozkırın buluşması) sloganıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Etkinliğe 100'e yakın ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor, 100 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin etkinliği izlemesi bekleniyor. Ana spor sahalarında at yarışı, milli güreş, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları yarışmaları, geleneksel okçuluk, ulusal kuş avcılığı ve halk oyunları gibi 21 spor dalındaki müsabakalarda toplamda 97 set madalya verilecek. Ziyaretçiler ise kendi bölgeleri dışında nadiren görülen spor etkinliklerine tanık olmanın yanı sıra atölyelere katılabilecek, geleneksel el sanatlarını ve otantik göçebe mutfağını deneyebilecek.

"DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI BÜYÜK BİR ETKİNLİK OLACAK"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu yılın başında göçebe oyunlarına ilişkin açıklamasında "Kazakistan'daki Dünya Göçebe Oyunları büyük bir etkinlik olacak. Hem milli sporların hem de sağlıklı bir yaşam tarzının yaygınlaşması açısından, Büyük Bozkırın göçebe medeniyetinin mirasçıları olan kardeş halklar arasındaki kültürel ve insani bağların genişlemesi açısından önem taşıyacaktır" ifadelerini kullanılmıştı.

TÜRKİYE, 2022'DE GÖÇEBE OYUNLARI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Göçebe Oyunları, dünya çapındaki göçebe halkların geleneksel spor ve kültürel mirasını kutlamak için kurulurken ilk oyunlar 2014 yılında Çolpon-Ata'da (Kırgızistan) gerçekleştirildi ve bu tarihten itibaren 2 yılda bir düzenlenen önemli bir etkinliğe dönüştü. Kırgızistan 2016 ve 2018'de, Türkiye ise 2022'de oyunlara ev sahipliği yaptı.

KAZAKİSTAN HALKLARIN ZENGİN KÜLTÜREL MİRASINI KORUMAYI AMAÇLIYOR

Kazakistan, 5. Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yaparak, göçebe halkların zengin kültürel mirasını kutlamayı ve korumayı, kültürel kimliklerini geliştirmeyi ve uluslararası bağları güçlendirmeyi hedefliyor.